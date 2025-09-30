Компенсация Менеджер по разработке ПО in Greater Denver And Boulder Area в Comcast составляет от $206K за year для L4 до $278K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Denver And Boulder Area составляет $265K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
15%
ГОД 1
15%
ГОД 2
15%
ГОД 3
15%
ГОД 4
40%
ГОД 5
В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:
15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)
15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)
40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)