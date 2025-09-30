Каталог компаний
Comcast
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Northern Virginia Washington DC

Comcast Инженер-программист Зарплаты в Northern Virginia Washington DC

Компенсация Инженер-программист in Northern Virginia Washington DC в Comcast составляет от $155K за year для III до $635K за year для Fellow. Медианный yearный компенсационный пакет in Northern Virginia Washington DC составляет $170K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Engineer 1
I(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$155K
$131K
$16.4K
$7.8K
Senior Engineer
$183K
$165K
$8.3K
$9.8K
Посмотреть 4 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Инженер машинного обучения

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Сетевой инженер

Инженер по обеспечению качества (QA)

Инженер данных

Инженер производственных систем

DevOps-инженер

Научный сотрудник

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at Comcast in Northern Virginia Washington DC sits at a yearly total compensation of $635,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Инженер-программист role in Northern Virginia Washington DC is $176,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Comcast не найдены

Похожие компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Все компании ➜

Другие ресурсы