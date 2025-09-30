Каталог компаний
Comcast
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый менеджер

  • Все зарплаты Продуктовый менеджер

  • Philadelphia Area

Comcast Продуктовый менеджер Зарплаты в Philadelphia Area

Компенсация Продуктовый менеджер in Philadelphia Area в Comcast составляет от $144K за year для L3 до $479K за year для L8. Медианный yearный компенсационный пакет in Philadelphia Area составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L3
Product Manager
$144K
$119K
$13.8K
$11K
L4
Senior Product Manager
$165K
$139K
$13.9K
$12.3K
L5
Director
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
Senior Director
$277K
$183K
$48.3K
$45K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый менеджер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый менеджер at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $479,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the Продуктовый менеджер role in Philadelphia Area is $203,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Comcast не найдены

Похожие компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Все компании ➜

Другие ресурсы