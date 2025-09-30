Каталог компаний
Comcast
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Продуктовый дизайнер

  • Все зарплаты Продуктовый дизайнер

  • Greater London Area

Comcast Продуктовый дизайнер Зарплаты в Greater London Area

Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in Greater London Area в Comcast составляет £68.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Comcast. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Comcast
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£68.3K
Уровень
hidden
Оклад
£63.4K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£4.9K
Лет в компании
2-4 Лет
Лет опыта
5-10 Лет
Какие карьерные уровни в Comcast?

£121K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на £22.8K+ (иногда £228K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

15%

ГОД 1

15%

ГОД 2

15%

ГОД 3

15%

ГОД 4

40%

ГОД 5

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 5-летнему графику вестинга:

  • 15% переходит в собственность в 1st-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 2nd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 3rd-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 15% переходит в собственность в 4th-ГОД (15.00% ежегодно)

  • 40% переходит в собственность в 5th-ГОД (40.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU + Options

В Comcast RSU + Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Продуктовый дизайнер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

UX-дизайнер

Часто задаваемые вопросы

Akojọ oṣu ti o nsan owo giga julọ ti a sọ fun Продуктовый дизайнер ni Comcast in Greater London Area joko ni apapọ isanwo ọdun ti £88,905. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Comcast fun ipa Продуктовый дизайнер in Greater London Area ni £46,539.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Comcast не найдены

Похожие компании

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Все компании ➜

Другие ресурсы