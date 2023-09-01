Каталог компаний
Columbia Capital
Работаете здесь? Подтвердить компанию
Лучшие инсайты
  • Поделитесь уникальной информацией о Columbia Capital, которая может быть полезна другим (например, советы по собеседованиям, выбор команд, особенности культуры и т.д.).
    • О компании

    Columbia Capital is a venture capital firm that partners with entrepreneurs to build category-defining businesses in wireless, broadband, media, and enterprise information technology investing.

    colcap.com
    Веб-сайт
    1989
    Год основания
    45
    Количество сотрудников
    Головной офис

    Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

    Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

    Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

    Рекомендуемые вакансии

      Рекомендуемые вакансии в Columbia Capital не найдены

    Похожие компании

    • DoorDash
    • Airbnb
    • PayPal
    • Lyft
    • Uber
    • Все компании ➜

    Другие ресурсы