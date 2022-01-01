Справочник компаний
Color Зарплаты

Диапазон зарплат Color варьируется от $114,425 в общей компенсации в год для Аналитик данных на нижнем конце до $278,600 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Color. Последнее обновление: 8/23/2025

$160K

Инженер-программист
Median $220K

Fullstack-инженер

Рекрутер
Median $148K
Бизнес-аналитик
$144K

Аналитик данных
$114K
Специалист по данным
Median $171K
Дизайнер продукта
$134K
Менеджер по продукту
$206K
Руководитель отдела разработки
$279K
Технический руководитель программы
$236K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Color, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $278,600. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Color, составляет $171,000.

