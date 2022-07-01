Каталог компаний
Collectors
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Collectors Зарплаты

Зарплата Collectors варьируется от $149,250 общей компенсации в год для Технический менеджер программ в нижнем диапазоне до $450,000 для Менеджер по разработке ПО в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Collectors. Последнее обновление: 10/13/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $179K
Менеджер по разработке ПО
Median $450K
Маркетинг
$201K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 60
94 60
Продуктовый менеджер
$294K
Технический менеджер программ
$149K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Collectors Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Collectors — Менеджер по разработке ПО с годовой общей компенсацией $450,000. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Collectors составляет $201,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Collectors не найдены

Похожие компании

  • Databricks
  • Flipkart
  • Uber
  • LinkedIn
  • Pinterest
  • Все компании ➜

Другие ресурсы