Каталог компаний
Cognosante
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Cognosante Зарплаты

Зарплата Cognosante варьируется от $63,750 общей компенсации в год для Аналитик кибербезопасности в нижнем диапазоне до $128,156 для Консультант по управлению в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cognosante. Последнее обновление: 9/6/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Консультант по управлению
$128K
Аналитик кибербезопасности
$63.8K
Инженер-программист
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Cognosante — Консультант по управлению at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $128,156. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cognosante составляет $115,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cognosante не найдены

Похожие компании

  • Huawei
  • REI Systems
  • FiscalNote
  • GlobalLogic
  • Acumen Solutions
  • Все компании ➜

Другие ресурсы