Каталог компаний
Cognigy
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Cognigy Зарплаты

Зарплата Cognigy варьируется от $67,017 общей компенсации в год для Продуктовый менеджер в нижнем диапазоне до $95,337 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Cognigy. Последнее обновление: 9/5/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Архитектор решений
Median $93.8K
Продуктовый менеджер
$67K
Инженер-программист
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


Часто задаваемые вопросы

The highest paying role reported at Cognigy is Инженер-программист at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cognigy не найдены

Похожие компании

  • Spotify
  • Flipkart
  • Google
  • Lyft
  • Uber
  • Все компании ➜

Другие ресурсы