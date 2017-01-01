Просмотр отдельных точек данных
Cognigy GmbH is a leading company in Conversational AI, specializing in AI-powered agents for enterprise contact centers. Their solutions enhance customer experiences and boost agent satisfaction.
Подписаться на проверенные предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше →
Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.
Рекомендуемые вакансии
Похожие компании
Другие ресурсы