Справочник компаний
Codecademy
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Codecademy Зарплаты

Диапазон зарплат Codecademy варьируется от $32,609 в общей компенсации в год для Инженер-программист in India на нижнем конце до $189,647 для Маркетинг in United States на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Codecademy. Последнее обновление: 8/9/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Бизнес-операции
$124K
Специалист по данным
$146K
Маркетинг
$190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Дизайнер продукта
$161K
Менеджер по продукту
$119K
Рекрутер
$168K
Инженер-программист
$32.6K
Руководитель отдела разработки
Median $187K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Codecademy, — это Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $189,647. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Codecademy, составляет $153,263.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Codecademy

Связанные компании

  • Bridge
  • Udacity
  • Articulate
  • Go1
  • Teachers Pay Teachers
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы