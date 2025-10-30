Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Программный инженер in France в CNOVA составляет €38.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CNOVA. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
CNOVA
Software Engineer
Bordeaux, AQ, France
Общая сумма в год
€38.3K
Уровень
L2
Оклад
€38.3K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
2 Лет
Какие карьерные уровни в CNOVA?
Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в CNOVA in France составляет €61,072 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CNOVA для позиции Программный инженер in France составляет €38,301.

