CNA Insurance
  • Зарплаты
  • Актуарий

  • Все зарплаты Актуарий

CNA Insurance Актуарий Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Актуарий in United States в CNA Insurance составляет $155K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CNA Insurance. Последнее обновление: 10/30/2025

Медианный пакет
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
Общая сумма в год
$155K
Уровень
Actuarial Consultant
Оклад
$141K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$14.1K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Актуарий в CNA Insurance in United States составляет $228,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CNA Insurance для позиции Актуарий in United States составляет $151,700.

