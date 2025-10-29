Каталог компаний
CMR Surgical
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Программный инженер

  • Все зарплаты Программный инженер

CMR Surgical Программный инженер Зарплаты

Медианный компенсационный пакет Программный инженер in United Kingdom в CMR Surgical составляет £50.3K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CMR Surgical. Последнее обновление: 10/29/2025

Медианный пакет
company icon
CMR Surgical
Software Engineer
Cambridge, EN, United Kingdom
Общая сумма в год
£50.3K
Уровень
-
Оклад
£50.3K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
10 Лет
Какие карьерные уровни в CMR Surgical?
Block logo
+£43.6K
Robinhood logo
+£66.9K
Stripe logo
+£15K
Datadog logo
+£26.3K
Verily logo
+£16.5K
Don't get lowballed
Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Программный инженер предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в CMR Surgical in United Kingdom составляет £86,555 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CMR Surgical для позиции Программный инженер in United Kingdom составляет £46,476.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CMR Surgical не найдены

Похожие компании

  • Gett
  • Moneybox
  • Cognism
  • Arthrex
  • Ciklum
  • Все компании ➜

Другие ресурсы