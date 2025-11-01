Каталог компаний
Clickhouse Программный инженер Зарплаты

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clickhouse. Последнее обновление: 11/1/2025

Средняя общая компенсация

€131K - €152K
Germany
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€121K€131K€152K€169K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Clickhouse Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Программный инженер в Clickhouse in Germany составляет €169,174 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Clickhouse для позиции Программный инженер in Germany составляет €120,838.

