Каталог компаний
Clickhouse
Работаете здесь? Подтвердить компанию

Clickhouse Зарплаты

Медианная зарплата Clickhouse составляет $234,375 для Инженер-программист . Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Clickhouse. Последнее обновление: 9/7/2025

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Инженер-программист
Median $234K
Не нашли свою должность?

Найдите все зарплаты на нашей странице компенсаций или добавьте свою зарплату чтобы помочь открыть страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В Clickhouse Акции/долевое участие подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы общаться с сотрудниками из разных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Перейти сейчас!

Часто задаваемые вопросы

Hæstlaunaða hlutverkið hjá Clickhouse er Инженер-программист með árlegar heildarbætur upp á $234,375. Þetta felur í sér grunnlaun ásamt hugsanlegum hlutabréfabótum og bónusum.
Miðgildi árlegra heildarbóta hjá Clickhouse er $234,375.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Clickhouse не найдены

Похожие компании

  • Flipkart
  • Netflix
  • Lyft
  • Tesla
  • Snap
  • Все компании ➜

Другие ресурсы