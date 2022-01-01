Справочник компаний
ClearTax
Работаете здесь? Заявить о своей компании

ClearTax Зарплаты

Диапазон зарплат ClearTax варьируется от $11,907 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $103,809 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. ClearTax. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
L1 $25.2K
L2 $39.9K
L3 $58.9K
L6 $95.3K

Бэкенд-инженер

Менеджер по продукту
Median $16.8K
Руководитель отдела разработки
Median $104K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Бизнес-аналитик
$11.9K
Развитие бизнеса
$19.8K
Дизайнер продукта
$30.7K
Менеджер программы
$13K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

В ClearTax Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في ClearTax هو Руководитель отдела разработки بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $103,809. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في ClearTax هو $27,941.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для ClearTax

Связанные компании

  • Tata Elxsi
  • Revature
  • People Tech Group
  • HashedIn
  • Wissen Technology
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы