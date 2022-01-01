ClearTax Зарплаты

Диапазон зарплат ClearTax варьируется от $11,907 в общей компенсации в год для Бизнес-аналитик на нижнем конце до $103,809 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. ClearTax. Последнее обновление: 8/24/2025
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В ClearTax Гранты акций/долей подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% начисляется в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% начисляется в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
