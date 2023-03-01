Справочник компаний
CLEAResult
CLEAResult Зарплаты

Диапазон зарплат CLEAResult варьируется от $75,117 в общей компенсации в год для Инженер-механик на нижнем конце до $169,150 для Архитектор решений на верхнем конце.

$160K

Консультант по управлению
$149K
Инженер-механик
$75.1K
Менеджер программы
$81.6K

Инженер-программист
$156K
Архитектор решений
$169K
Технический руководитель программы
$153K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CLEAResult, — это Архитектор решений at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $169,150. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CLEAResult, составляет $150,960.

