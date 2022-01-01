Справочник компаний
Clearco
Clearco Зарплаты

Диапазон зарплат Clearco варьируется от $77,472 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $188,187 для Маркетинг на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Clearco. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Median $133K
Специалист по данным
$104K
Маркетинг
$188K

Менеджер по продукту
$146K
Рекрутер
$95K
Продажи
$77.5K
Руководитель отдела разработки
Median $176K
FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Clearco, — это Маркетинг at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $188,187. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Clearco, составляет $132,641.

