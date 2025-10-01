Компенсация Инженер-программист in New York City Area в CLEAR составляет от $217K за year для Software Engineer II до $353K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $223K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CLEAR. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
20%
ГОД 1
30%
ГОД 2
50%
ГОД 3
В CLEAR RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)
50% переходит в собственность в 3rd-ГОД (50.00% ежегодно)
Включенные должностиПредложить новую должность