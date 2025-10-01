Каталог компаний
CLEAR
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • New York City Area

CLEAR Инженер-программист Зарплаты в New York City Area

Компенсация Инженер-программист in New York City Area в CLEAR составляет от $217K за year для Software Engineer II до $353K за year для Staff Software Engineer. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $223K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CLEAR. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$217K
$177K
$34.5K
$5.6K
Senior Software Engineer
$268K
$198K
$58.2K
$11.9K
Staff Software Engineer
$353K
$258K
$77.5K
$17.8K
Посмотреть 1 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В CLEAR RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 3rd-ГОД (50.00% ежегодно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в CLEAR in New York City Area составляет $352,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CLEAR для позиции Инженер-программист in New York City Area составляет $215,000.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CLEAR не найдены

Похожие компании

  • T-Mobile
  • Root Insurance
  • Harmonic
  • Aruba
  • Visa
  • Все компании ➜

Другие ресурсы