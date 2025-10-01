Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в CLEAR составляет ₹1.84M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CLEAR.

Медианный пакет
company icon
CLEAR
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.84M
Уровень
Software Engineer I
Оклад
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в CLEAR?

₹13.95M

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акций
RSU

В CLEAR RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 20% переходит в собственность в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 30% переходит в собственность в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 50% переходит в собственность в 3rd-ГОД (50.00% ежегодно)



Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте.

Включенные должности

Бэкенд-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в CLEAR in Greater Bengaluru составляет ₹7,927,480 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CLEAR для позиции Инженер-программист in Greater Bengaluru составляет ₹1,836,238.

Другие ресурсы