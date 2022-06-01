Справочник компаний
CLEAR Зарплаты

Диапазон зарплат CLEAR варьируется от $6,651 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $418,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. CLEAR. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Инженер-программист
Software Engineer II $217K
Senior Software Engineer $268K

Бэкенд-инженер

Руководитель отдела разработки
Median $418K
Дизайнер продукта
Median $188K

Менеджер по продукту
Median $250K
Технический руководитель программы
Median $200K
Руководитель бизнес-операций
$72.4K
Служба поддержки клиентов
$42K
Специалист по данным
$201K
Маркетинг
$121K
Рекрутер
$191K
Продажи
$6.7K
Аналитик по кибербезопасности
$113K
График вестинга

20%

ГОД 1

30%

ГОД 2

50%

ГОД 3

Тип акции
RSU

В CLEAR RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:

  • 20% начисляется в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)

  • 30% начисляется в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)

  • 50% начисляется в 3rd-ГОД (50.00% ежегодно)

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в CLEAR, — это Руководитель отдела разработки с годовой общей компенсацией $418,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в CLEAR, составляет $191,453.

