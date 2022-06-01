CLEAR Зарплаты

Диапазон зарплат CLEAR варьируется от $6,651 в общей компенсации в год для Продажи на нижнем конце до $418,000 для Руководитель отдела разработки на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. CLEAR. Последнее обновление: 8/24/2025
20%
ГОД 1
30%
ГОД 2
50%
ГОД 3
В CLEAR RSUs подлежат 3-летнему графику вестинга:
20% начисляется в 1st-ГОД (20.00% ежегодно)
30% начисляется в 2nd-ГОД (30.00% ежегодно)
50% начисляется в 3rd-ГОД (50.00% ежегодно)
