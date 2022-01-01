Справочник компаний
Clear Street
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Clear Street Зарплаты

Диапазон зарплат Clear Street варьируется от $112,435 в общей компенсации в год для Специалист по информационным технологиям на нижнем конце до $323,339 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Clear Street. Последнее обновление: 8/20/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
L3 $214K
L4 $231K
L5 $323K

Бэкенд-инженер

Финансовый аналитик
$284K
Специалист по информационным технологиям
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Clear Street RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% начисляется в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% начисляется в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Есть вопрос? Спросите у сообщества.

Посетите сообщество Levels.fyi, чтобы взаимодействовать с сотрудниками различных компаний, получать советы по карьере и многое другое.

Посетить сейчас!

FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Clear Street, — это Инженер-программист at the L5 level с годовой общей компенсацией $323,339. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Clear Street, составляет $231,000.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Clear Street

Связанные компании

  • Flatiron Health
  • Netskope
  • Outreach
  • Momentive.ai
  • Palmetto
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы