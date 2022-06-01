Справочник компаний
Clear Capital
Работаете здесь? Заявить о своей компании

Clear Capital Зарплаты

Диапазон зарплат Clear Capital варьируется от $44,880 в общей компенсации в год для Служба поддержки клиентов на нижнем конце до $150,000 для Инженер-программист на верхнем конце. Levels.fyi собирает анонимные и проверенные зарплаты от нынешних и бывших сотрудников {{companyName}}. Clear Capital. Последнее обновление: 8/24/2025

$160K

Получите оплату, а не используйте

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся повышения на $30K+ (иногда на $300K+).Получите переговоры по вашей зарплате или ваш рецензия резюме от настоящих экспертов — рекрутеров, которые занимаются этим ежедневно.

Инженер-программист
Median $150K
Бизнес-аналитик
$64.3K
Служба поддержки клиентов
$44.9K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Менеджер по продукту
$141K
Технический руководитель программы
$137K
Ваша должность отсутствует?

Поиск всех зарплат на нашей странице компенсаций или добавьте вашу зарплату чтобы помочь разблокировать страницу.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Clear Capital, — это Инженер-программист с годовой общей компенсацией $150,000. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Clear Capital, составляет $136,554.

Рекомендуемые вакансии

    Не найдено рекомендуемых вакансий для Clear Capital

Связанные компании

  • LEK
  • Wolters Kluwer
  • Baird
  • AffiniPay
  • BlueVine
  • Посмотреть все компании ➜

Другие ресурсы