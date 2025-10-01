Каталог компаний
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics Специалист по данным Зарплаты в Greater Barcelona Area

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in Greater Barcelona Area в Clarivate Analytics составляет €71.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clarivate Analytics. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Clarivate Analytics
Data Scientist
Barcelona, CT, Spain
Общая сумма в год
€71.2K
Уровень
Senior
Оклад
€63.9K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€7.3K
Лет в компании
1 Год
Лет опыта
5 Лет
Какие карьерные уровни в Clarivate Analytics?

€142K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at Clarivate Analytics in Greater Barcelona Area sits at a yearly total compensation of €77,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Clarivate Analytics for the Специалист по данным role in Greater Barcelona Area is €72,610.

Другие ресурсы