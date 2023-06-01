Clarity Software Solutions Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Clarity Software Solutions варьируется от $63,700 общей компенсации в год для Менеджер программ в нижнем диапазоне до $140,700 для Инженер-программист в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Clarity Software Solutions. Последнее обновление: 9/4/2025

$160K

Менеджер программ
$63.7K
Инженер-программист
$141K
Архитектор решений
$137K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Clarity Software Solutions — Инженер-программист at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $140,700. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Clarity Software Solutions составляет $137,200.

Другие ресурсы