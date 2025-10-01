Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Инженер-программист in Greater Bengaluru в Clario составляет ₹1.72M за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clario. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Clario
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общая сумма в год
₹1.72M
Уровень
hidden
Оклад
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹45.8K
Лет в компании
0-1 Лет
Лет опыта
2-4 Лет
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Включенные должности

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Инженер-программист en Clario in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹3,255,806. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Clario para el puesto de Инженер-программист in Greater Bengaluru es ₹1,678,589.

