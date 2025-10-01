Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Менеджер по разработке ПО in San Francisco Bay Area в Clari составляет $272K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clari. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Clari
Senior Software Engineering Manager
Sunnyvale, CA
Общая сумма в год
$272K
Уровень
M2
Оклад
$272K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
9 Лет
Лет опыта
15 Лет
Какие карьерные уровни в Clari?

$160K

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Clari in San Francisco Bay AreaのМенеджер по разработке ПОで報告されている最高給与パッケージは、年間総報酬$422,000です。これには基本給与に加えて、株式報酬やボーナスも含まれます。
ClariのМенеджер по разработке ПО職種 in San Francisco Bay Areaで報告されている年間総報酬の中央値は$263,500です。

