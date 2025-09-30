Компенсация Инженер-программист in Krakow Metropolitan Area в Clari составляет PLN 308K за year для L3. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clari. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN 308K
PLN 308K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
