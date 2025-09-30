Каталог компаний
Clari
  Зарплаты
  Инженер-программист

  Все зарплаты Инженер-программист

  India

Clari Инженер-программист Зарплаты в India

Компенсация Инженер-программист in India в Clari составляет от ₹2.31M за year для L1 до ₹7.55M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.38M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clari. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
Software Engineer 1(Начальный уровень)
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
Software Engineer 2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
Senior Software Engineer
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
Staff Software Engineer
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
₹13.95M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.62M+ (иногда ₹26.16M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)

Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Clari in India составляет ₹7,554,055 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Clari для позиции Инженер-программист in India составляет ₹4,211,581.

Другие ресурсы