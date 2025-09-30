Компенсация Инженер-программист in India в Clari составляет от ₹2.31M за year для L1 до ₹7.55M за year для L4. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹4.38M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Clari. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
₹2.31M
₹2.15M
₹105K
₹52.5K
L2
₹3.59M
₹3.38M
₹177K
₹32.8K
L3
₹4.73M
₹4.52M
₹167K
₹40K
L4
₹7.55M
₹7.04M
₹512K
₹0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Clari Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)
