Компенсация Инженер-программист in Mumbai Metropolitan Region в CitiusTech составляет ₹614K за year для Software Engineer I. Медианный yearный компенсационный пакет in Mumbai Metropolitan Region составляет ₹727K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CitiusTech. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Software Engineer I
(Начальный уровень)
₹614K
₹614K
₹0
₹0
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

Какие карьерные уровни в CitiusTech?

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Инженер-программист at CitiusTech in Mumbai Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹2,843,579. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CitiusTech for the Инженер-программист role in Mumbai Metropolitan Region is ₹1,144,459.

