Компенсация Инженер-программист in United Kingdom в Citadel составляет от £197K за year для L1 до £300K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in United Kingdom составляет £286K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
£197K
£137K
£0
£60.6K
L2
£238K
£155K
£0
£83.5K
L3
£229K
£160K
£0
£68.9K
L4
£294K
£172K
£4.7K
£117K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
Данные о зарплатах не найдены
