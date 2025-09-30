Компенсация Инженер-программист in New York City Area в Citadel составляет от $408K за year для L1 до $643K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in New York City Area составляет $570K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$408K
$305K
$1.5K
$102K
L2
$422K
$259K
$0
$163K
L3
$545K
$286K
$12.9K
$246K
L4
$545K
$269K
$0
$276K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включенные должностиПредложить новую должность