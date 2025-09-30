Компенсация Инженер-программист in Greater Chicago Area в Citadel составляет от $290K за year для L1 до $553K за year для L5. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Chicago Area составляет $400K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/30/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$290K
$249K
$3.1K
$37.5K
L2
$377K
$228K
$0
$148K
L3
$365K
$224K
$0
$140K
L4
$444K
$221K
$0
$224K
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
