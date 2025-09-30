Каталог компаний
Citadel
Citadel Information Technologist (IT) Зарплаты в New York City Area

Медианный компенсационный пакет Information Technologist (IT) in New York City Area в Citadel составляет $395K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Citadel
Information Technologist (IT)
New York, NY
Общая сумма в год
$395K
Уровень
hidden
Оклад
$245K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$150K
Лет в компании
5-10 Лет
Лет опыта
11+ Лет
Какие карьерные уровни в Citadel?

$160K

Последние данные о зарплатах
Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Citadel in New York City Area sits at a yearly total compensation of $425,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Citadel for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role in New York City Area is $390,000.

Другие ресурсы