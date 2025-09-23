Каталог компаний
Компенсация Инженер-аппаратчик in United States в Citadel составляет $213K за year для L1. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $328K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
L1
$213K
$150K
$0
$62.5K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Посмотреть 1 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Какие карьерные уровни в Citadel?

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-аппаратчик в Citadel in United States составляет $625,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Citadel для позиции Инженер-аппаратчик in United States составляет $327,500.

