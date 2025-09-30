Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Финансовый аналитик in New York City Area в Citadel составляет $260K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Citadel. Последнее обновление: 9/30/2025

Медианный пакет
company icon
Citadel
QR
New York, NY
Общая сумма в год
$260K
Уровень
L1
Оклад
$260K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
0 Лет
Лет опыта
0 Лет
Какие карьерные уровни в Citadel?

$160K

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Внести данные

Часто задаваемые вопросы

El paquete salarial más alto reportado para un Финансовый аналитик en Citadel in New York City Area está en una compensación total anual de $800,000. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Citadel para el puesto de Финансовый аналитик in New York City Area es $250,000.

