Каталог компаний
Cisco
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

  • Madrid Metropolitan Area

Cisco Специалист по данным Зарплаты в Madrid Metropolitan Area

Компенсация Специалист по данным in Madrid Metropolitan Area в Cisco составляет €110K за year для Grade 11. Медианный yearный компенсационный пакет in Madrid Metropolitan Area составляет €110K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cisco. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 4
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 6
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 8
€ --
€ --
€ --
€ --
Grade 10
€ --
€ --
€ --
€ --
Посмотреть 3 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.7K+ (иногда €267K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cisco RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Специалист по данным предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at Cisco in Madrid Metropolitan Area sits at a yearly total compensation of €112,391. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Специалист по данным role in Madrid Metropolitan Area is €109,675.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cisco не найдены

Похожие компании

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы