Компенсация Специалист по данным in India в Cisco составляет от ₹3.19M за year для Grade 8 до ₹7.02M за year для Grade 11. Медианный yearный компенсационный пакет in India составляет ₹3.19M. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cisco. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Grade 8
₹3.19M
₹2.74M
₹254K
₹192K
Grade 10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cisco RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Специалист по данным at Cisco in India sits at a yearly total compensation of ₹8,213,580. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Специалист по данным role in India is ₹3,325,313.

