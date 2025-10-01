Компенсация Бизнес-аналитик in San Francisco Bay Area в Cisco составляет от $86.2K за year для Grade 4 до $171K за year для Grade 10. Медианный yearный компенсационный пакет in San Francisco Bay Area составляет $114K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cisco. Последнее обновление: 10/1/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
Grade 4
$86.2K
$81.7K
$0
$4.6K
Grade 6
$101K
$95.6K
$0
$5.5K
Grade 8
$140K
$122K
$8.5K
$8.7K
Grade 10
$171K
$154K
$6.3K
$10.8K
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Cisco RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)