Медианный компенсационный пакет Менеджер бизнес-операций in San Francisco Bay Area в Cisco составляет $183K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cisco. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Cisco
Business Operations Manager
San Francisco, CA
Общая сумма в год
$183K
Уровень
G10
Оклад
$166K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$16.6K
Лет в компании
25 Лет
Лет опыта
25 Лет
Какие карьерные уровни в Cisco?

$160K

Последние данные о зарплатах
График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cisco RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Менеджер бизнес-операций в Cisco in San Francisco Bay Area составляет $284,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cisco для позиции Менеджер бизнес-операций in San Francisco Bay Area составляет $186,000.

Другие ресурсы