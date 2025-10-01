Каталог компаний
Cisco
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Бизнес-операции

  • Все зарплаты Бизнес-операции

  • Greater Bengaluru

Cisco Бизнес-операции Зарплаты в Greater Bengaluru

Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cisco. Последнее обновление: 10/1/2025

Нам нужно всего 4 еще Бизнес-операции заявок в Cisco чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

₹13.94M

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на ₹2.61M+ (иногда ₹26.14M+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
RSU

В Cisco RSUs подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (6.25% ежеквартально)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (6.25% ежеквартально)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Бизнес-операции предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Бизнес-операции at Cisco in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹2,615,914. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cisco for the Бизнес-операции role in Greater Bengaluru is ₹1,618,003.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Cisco не найдены

Похожие компании

  • Akamai
  • VERISIGN
  • Equinix
  • Extreme Networks
  • A10 Networks
  • Все компании ➜

Другие ресурсы