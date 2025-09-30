Каталог компаний
CircleCI
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

  • Greater Toronto Area

CircleCI Инженер-программист Зарплаты в Greater Toronto Area

Компенсация Инженер-программист in Greater Toronto Area в CircleCI составляет от CA$168K за year для E2 до CA$191K за year для E3. Медианный yearный компенсационный пакет in Greater Toronto Area составляет CA$187K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/30/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
E1
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$168K
CA$147K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$191K
CA$173K
CA$17.4K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Инженер-программист v CircleCI in Greater Toronto Area predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$225,083. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v CircleCI pre pozíciu Инженер-программист in Greater Toronto Area je CA$171,561.

Другие ресурсы