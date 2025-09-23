Каталог компаний
CircleCI
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Инженер-программист

  • Все зарплаты Инженер-программист

CircleCI Инженер-программист Зарплаты

Компенсация Инженер-программист in Canada в CircleCI составляет от CA$167K за year для E2 до CA$184K за year для E4. Медианный yearный компенсационный пакет in Canada составляет CA$187K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Добавить данныеСравнить уровни
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
E1
Associate Software Engineer(Начальный уровень)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
E2
Software Engineer
CA$167K
CA$146K
CA$20.8K
CA$0
E3
Senior Software Engineer
CA$199K
CA$179K
CA$20.2K
CA$0
E4
Staff Software Engineer
CA$184K
CA$177K
CA$2.7K
CA$4.5K
Посмотреть 2 Больше уровней
Добавить данныеСравнить уровни

CA$225K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на CA$42.2K+ (иногда CA$422K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Инженер-программист предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в CircleCI in Canada составляет CA$248,992 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в CircleCI для позиции Инженер-программист in Canada составляет CA$171,241.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CircleCI не найдены

Похожие компании

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Все компании ➜

Другие ресурсы