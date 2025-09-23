Компенсация Продуктовый менеджер in United States в CircleCI составляет $201K за year для E4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/23/2025
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Компания
Название уровня
Опыт работы (лет)
Общая компенсация
|Данные о зарплатах не найдены
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:
25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)
25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)
25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)