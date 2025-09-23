Каталог компаний
CircleCI
Компенсация Продуктовый менеджер in United States в CircleCI составляет $201K за year для E4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $200K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
E1
$ --
$ --
$ --
$ --
E2
$ --
$ --
$ --
$ --
E3
$ --
$ --
$ --
$ --
E4
$201K
$191K
$10K
$0
Посмотреть 2 Больше уровней
Последние данные о зарплатах
Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

CircleCI in United States میں Продуктовый менеджер کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $230,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
CircleCI میں Продуктовый менеджер کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $194,000 ہے۔

