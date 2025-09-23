Каталог компаний
Медианный компенсационный пакет Продуктовый дизайнер in United States в CircleCI составляет $130K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/23/2025

Медианный пакет
company icon
CircleCI
Product Designer
New York, NY
Общая сумма в год
$130K
Уровень
E4
Оклад
$130K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
2 Лет
Лет опыта
14 Лет
$160K

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Часто задаваемые вопросы

The highest paying salary package reported for a Продуктовый дизайнер at CircleCI in United States sits at a yearly total compensation of $143,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CircleCI for the Продуктовый дизайнер role in United States is $120,555.

