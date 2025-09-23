Каталог компаний
CircleCI
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Аналитик данных

  • Все зарплаты Аналитик данных

CircleCI Аналитик данных Зарплаты

Средняя общая компенсация Аналитик данных in Netherlands в CircleCI составляет от €45.9K до €65.2K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах CircleCI. Последнее обновление: 9/23/2025

Средняя общая компенсация

€52.1K - €61.8K
Netherlands
Типичный диапазон
Возможный диапазон
€45.9K€52.1K€61.8K€65.2K
Типичный диапазон
Возможный диапазон

Нам нужно всего 2 еще Аналитик данных заявок в CircleCI чтобы разблокировать!

Пригласите друзей и коллег анонимно добавить информацию о зарплатах менее чем за 60 секунд. Больше данных означает лучшую аналитику для соискателей, таких как вы, и для всего нашего сообщества!

💰 Смотреть все Зарплаты

💪 Поделиться данными Ваша зарплата

€142K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на €26.6K+ (иногда €266K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.


График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В CircleCI Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (2.08% ежемесячно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (2.08% ежемесячно)



Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Аналитик данных предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Аналитик данных by CircleCI in Netherlands is 'n jaarlikse totale vergoeding van €65,154. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by CircleCI vir die Аналитик данных rol in Netherlands is €45,891.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в CircleCI не найдены

Похожие компании

  • Ridecell
  • Omnivore
  • Splash
  • SecurityScorecard
  • UpKeep
  • Все компании ➜

Другие ресурсы