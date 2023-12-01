Circle Logistics Зарплаты

Каталог компаний
Зарплата Circle Logistics варьируется от $22,425 общей компенсации в год для Операции обслуживания клиентов в нижнем диапазоне до $85,425 для Технический менеджер программ в верхнем диапазоне. Levels.fyi собирает анонимные и подтверждённые зарплаты от действующих и бывших сотрудников Circle Logistics. Последнее обновление: 9/11/2025

$160K

Операции обслуживания клиентов
$22.4K
Аналитик данных
$50.3K
Специалист по данным
$50.3K

Инженер-программист
$70.4K
Технический менеджер программ
$85.4K
Часто задаваемые вопросы

Самая высокооплачиваемая позиция в Circle Logistics — Технический менеджер программ at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $85,425. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Circle Logistics составляет $50,250.

Другие ресурсы