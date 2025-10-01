Каталог компаний
Circle K
Работаете здесь? Подтвердить компанию
    Levels FYI Logo
  • Зарплаты
  • Специалист по данным

  • Все зарплаты Специалист по данным

  • Phoenix Area

Circle K Специалист по данным Зарплаты в Phoenix Area

Медианный компенсационный пакет Специалист по данным in Phoenix Area в Circle K составляет $120K за year. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Circle K. Последнее обновление: 10/1/2025

Медианный пакет
company icon
Circle K
Senior Data Scientist
Tempe, AZ
Общая сумма в год
$120K
Уровень
1
Оклад
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Лет в компании
3 Лет
Лет опыта
3 Лет
Какие карьерные уровни в Circle K?

$160K

Получайте по заслугам, а не по минимуму

Мы провели переговоры по тысячам предложений и регулярно добиваемся увеличения на $30K+ (иногда $300K+). Получите переговоры по зарплате или ваше резюме проверенное настоящими экспертами - рекрутерами, которые делают это ежедневно.

Последние данные о зарплатах
ДобавитьДобавить зарплатуДобавить компенсацию

Компания

Местоположение | Дата

Название уровня

Тег

Опыт работы (лет)

Общий / В компании

Общая компенсация

Оклад | Акции (год) | Премия
Данные о зарплатах не найдены
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Экспорт данныхПосмотреть вакансии

Внести данные

Получайте проверенные зарплаты на электронную почту

Подписаться на проверенные Специалист по данным предложения.Вы будете получать подробную информацию о компенсационных пакетах по электронной почте. Узнать больше

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Политикой конфиденциальности и Условиями использования Гугл.

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Специалист по данным в Circle K in Phoenix Area составляет $131,750 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Circle K для позиции Специалист по данным in Phoenix Area составляет $117,500.

Рекомендуемые вакансии

    Рекомендуемые вакансии в Circle K не найдены

Похожие компании

  • Lyft
  • Microsoft
  • Snap
  • Uber
  • Intuit
  • Все компании ➜

Другие ресурсы