Cimpress Инженер-программист Зарплаты в United States

Компенсация Инженер-программист in United States в Cimpress составляет от $118K за year для PR1 до $205K за year для PR4. Медианный yearный компенсационный пакет in United States составляет $142K. Посмотрите разбивку базовой зарплаты, акций и бонусов в компенсационных пакетах Cimpress. Последнее обновление: 10/1/2025

Средняя Компенсация по Уровень
Название уровня
Общая сумма
Базовая
Акции
Премия
PR1
(Начальный уровень)
$118K
$112K
$6.3K
$208
PR2
$138K
$132K
$5.6K
$393
PR3
$169K
$162K
$4.6K
$1.5K
PR4
$205K
$183K
$19.2K
$2.5K
Последние данные о зарплатах
Зарплаты стажеров

График вестинга

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акций
Options

В Cimpress Options подлежат 4-летнему графику вестинга:

  • 25% переходит в собственность в 1st-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 2nd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 3rd-ГОД (25.00% ежегодно)

  • 25% переходит в собственность в 4th-ГОД (25.00% ежегодно)



Включенные должности

Предложить новую должность

Бэкенд-разработчик

Фулстек-разработчик

Часто задаваемые вопросы

Самый высокий пакет вознаграждения для Инженер-программист в Cimpress in United States составляет $204,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Cimpress для позиции Инженер-программист in United States составляет $155,000.

